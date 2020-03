Tra le principali piattaforme disponibili quali Netflix, Sky, Prime Video, RaiPlay e Infinity vi è TimVision. Questa ha un prezzo economico, prevede una prova gratuita di 4 settimane ed è possibile accedervi via web, smartphone, PC, tablet e Smart TV. Per i clienti di rete diretta Tim è disponibile il decoder TimVision del costo di 2,99 euro al mese per 48 mesi e permette di guardare sia i canali del digitale terrestre che trasformare la televisione in una Smart TV.

Su Tim Vision è possibile trovare diverse serie tv:

Power

Serie tv drammatica, narra la storia di James St. Patrick. Egli è un potente uomo di successo proprietario di un locale di New York. In realtà però conduce una doppia vita: è uno dei maggiori trafficanti di droga della città. Ghost, così viene chiamato, metterà in pericolo il suo matrimonio e il locale. Non sarà così semplice abbandonare gli affari sporchi.

Fargo

Genere thriller, drammatico, commedia. Ispirato al film del 1996 dei fratelli Cohen e ambientato in Minnesota. Qui l’arrivo di un killer (Billy Bob Thornton) cambia la vita di un assicuratore (Martin Freeman): i due commettono una serie di omicidi mentre la polizia locale è alle loro calcagna…

Timeless

Narra la storia di un team formato da una storica, un militare e uno scienziato. I tre vengono incaricati di viaggiare nel tempo per impedire ad un criminale, impossessatosi di un dispositivo temporale sperimentale, di poter modificare la storia d’America.

Scam Italy

Tratta la storia di Eva, che si è trasferita dalla succursale alla sede centrale del liceo. Ha una storia d’amore con un compagno di classe ma è stata allontanata dalle sue vecchie amiche. Questo però non servirà a scoraggiarla in quanto ella conoscerà altre quattro ragazze formando un nuovo gruppo per divertirsi e sostenersi a vicenda.