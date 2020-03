Sky da tempo è impegnata per elargire al suo pubblico i migliori servizi possibili per quanto concerne la visione dei canali satellitari. Forte anche dell’assenza di rivali dopo la chiusura di Mediaset Premium, Sky ha consolidato la sua leadership qui in Italia. Questo 2020 offrirà agli abbonati ancora più sorprese: è oramai ufficiale la trasformazione della compagnia in un vero e proprio operatore telefonico.

Sky, parte la sfida a TIM e Vodafone: a breve arriva il nuovo provider

Da alcune settimane Sky ha siglato accordi strategici sia con Fastweb che con OpenFiber. Anche in nome di queste partnership, la pay tv sarà impegnata in prima linea per il lancio di reti esclusive in Fibra Ottica.

L’obiettivo di Sky è quello di replicare in toto quella strategia divenuta famosa e popolare nel Regno Unito. Come tutti i cittadini britannici, gli abbonati italiani potranno beneficiare di un pacchetto unico in cui saranno inclusi sia i canali satellitari sia la connessione in Fibra Ottica. Come ovvio, agli utenti sarà garantita la possibilità di vedere i proprio programmai televisivi senza l’ausilio di un decoder o di una parabola.

L’arrivo del gestore telefonico dovrebbe essere realtà entro il prossimo mese di settembre. Con la presenza di offerte per la telefonia fissa, la curiosità degli utenti, si sposta su quelli che potrebbero essere i vantaggi in ambito di risparmi. Qualora dovessero essere confermate le strategie commerciali del Regno Unito, sommati i costi tra pay tv e piano telefonico, ogni abbonato potrebbe beneficiare di un risparmio mensile che oscilla sul 15% rispetto alle attuali tariffe.