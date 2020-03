I clienti di Poste Italiane, e in particolar modo i titolari di carte prepagate PostePay e PostePay Evolution, ricevono una nuova email davvero interessante, che potrebbe attirare l’attenzione di molti. Il messaggio riguarda la vittoria di una somma non indifferente di denaro. In realtà, nasconde soltanto una nuova truffa online rivolta ai clienti di Poste Italiane.

Poste Italiane: nuova truffa per i clienti dell’azienda, una mail promette 1000€ in regalo!

L’ennesima email truffaldina è stata rivolta dai cyber-criminali ai clienti di Poste Italiane, i quali stanno ricevendo il messaggio che comunica loro di essere stati scelti dall’azienda e di avere la possibilità di riscuotere un premio consistente in 1000€ da ricevere direttamente sulla propria PostePay.

I clienti che ricevono il messaggio dovrebbero riscuotere il premio seguendo alcuni semplici passaggi, ad esempio: inviare un’email all’indirizzo suggerito dai criminali fornendo alcune informazioni personali.

Ad essere richiesta è la foto di un documento d’identità, la foto della propria carta prepagata PostePay; e due selfie, ognuno con uno dei documenti appena elencati. Il tutto dovrà essere però spedito entro e non oltre 48 ore, poiché in caso contrario la presunta azienda destinerebbe il premio a un altro cliente e invierebbe soltanto una ricarica dal valore di 50,00€.

Ricevere del denaro inaspettatamente farebbe felice chiunque ma purtroppo in questo caso nessun premio è in palio. La mail mira soltanto a entusiasmare i clienti per poi ingannarli; sottraendo loro i documenti dai quali poter ottenere un compenso in modo del tutto illecito.

E’ fondamentale ricordare di tutelare i propri dati e di non fornire documenti online senza essere certi di aver a che fare con comunicazioni affidabili. In questo caso, smascherare l’intento della mail è davvero semplice. Come più volte dichiarato dalla stessa Poste Italiane, l’azienda non richiede alcuna informazione sensibile via email, SMS e Social. Iniziative del genere, inoltre, sono molto improbabili ed è bene diffidare sempre e ignorare qualunque messaggio sospetto.