Attivare una passa a Vodafone è sempre più facile per gli utenti italiani che si ritrovano in una condizione particolare, o meglio in uscita da un determinato operatore telefonico, in questo modo si potranno anche raggiungere 50 giga a meno di 7 euro al mese per sempre.

L’offerta in oggetto prende il nome di Special 50 Digital, nasce per essere attivata solo ed esclusivamente dai possessori di una SIM ricaricabile di un operatore virtuale o Iliad, con portabilità obbligatoria del numero originario. La richiesta dovrà necessariamente essere presentata in tutti i punti vendita sparsi per il territorio nazionale, inizialmente verrà richiesto il versamento di un contributo pari a 10 euro per l’acquisto della SIM, ma di 0 euro per la promozione in sé.

A differenza di quanto accade in seno a TIM e WindTre, in questo caso non è presente alcun tipo di vincolo contrattuale di durata, ciò sta a significare che l’utente potrà abbandonare l’azienda in un qualsiasi momento, senza temere di essere costretto a pagare una penale.

Passa a Vodafone: ecco i dettagli della promozione

All’interno della passa a Vodafone trovano posto tantissimi contenuti di alto livello, come 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, affiancati da illimitati minuti da utilizzare verso tutti e SMS senza limiti da inviare a chiunque si desideri in Italia.

Il prezzo fisso varia in relazione alla provenienza, i fortunati possessori di una SIM di Tiscali e CoopVoce la potranno pagare solamente 6,99 euro al mese. Coloro che invece si trovano in possesso di una SIM di Iliad o di un altro MVNO (che non sia però ho.Mobile, LycaMobile o Kena Mobile), dovranno versare 7 euro a tempo indeterminato.