Il patto con il diavolo per la piattaforma di streaming online Netflix è ormai fatto e Lucifer sta per arrivare con la quinta stagione e con delle nuove vicende da raccontare. Una serie televisiva statunitense che ha raggiunto dei grandiosi risultati e, difatti, sono tantissimi i fan che hanno apprezzato notevolmente la storia di Lucifero che stanco di stare negli Inferi va a vivere a Los Angeles per aprirsi un Night Club.

La quinta stagione sarà presto disponibile nel catalogo del colosso dello streaming e non sarà l’ultima stagione della serie anche se in precedenza l’interprete di Lucifero, Tom Ellis, ha annunciato il contrario durante un’intervista. Ecco i dettagli.

Lucifer 5 non è l’ultima stagione in arrivo: svelati tutti i dettagli

Secondo quanto comunicato da TVLine è nato un nuovo accordo tra Tom Ellis, Warner Bros Television e la piattaforma di streaming online per una nuova stagione successiva alla quinta.

A quanto dicono le indiscrezioni delle ultime ore, i tre interessati sono arrivati a questa conclusione per via dell’incredibile successo riscosso a livello mondiale. Purtroppo, però, ancora tutto tace perché nessuna comunicazione ufficiale ha rivelato qualcosa in merito. Le notizie potrebbero arrivare da un momento all’altro oppure soltanto dopo aver mandato in onda la quinta stagione in prima visione e in esclusiva sulla piattaforma di streaming online Netflix.

Per quanto riguarda la quinta stagione, ancora non si conosce la data di lancio ufficiale. Secondo alcune voci da corridoio potrebbe arrivare nel mese di Maggio o subito dopo, ad essere confermato è il nome della prima puntata: Really Sad Devil Guy.