Infinity TV pensa proprio a tutti: in questo periodo difficile a causa del Coronavirus, la piattaforma di intrattenimento digitale creata da Mediaset, regala per due mesi gratuiti il suo servizio streaming.

Infinity TV offre film, serie TV, fiction e cartoni animati anche in HD e lingua originale. Il gruppo Mediaset ha deciso di lanciare questa campagna per le persone costrette a stare a casa per via della diffusione del Covid-19, soprattutto per coloro che sono bloccate nelle zone rosse.

Il nuovo virus venuto dalla Cina, ha infatti allarmato la maggior parte della popolazione per il suo livello di gravità nelle persone con particolari situazioni di salute quali cardiopatici e diabetici. Il Coronavirus infatti non è tanto pericoloso per il sintomo in se stesso, quanto per la facilità di diffusione. L’azienda italiana ha per questo lanciato lo slogan: “Solo per pochi giorni due mesi in regalo. E stare a casa diventa più bello con Infinity“. Così da invitare tutti a rimanere a casa.

Infinity TV: quando inizia e quando termina la promozione

La promozione, disponibile dal 7 Marzo 2020, è dedicata a tutte le nuove registrazioni e permette di usufruire gratuitamente del servizio per 2 mesi anzichè 1 come di norma.

Al termine del periodo promozionale, se non disabilitato, il cliente continuerà ad utilizzare il servizio a pagamento in base all’abbonamento scelto. Vi è quello annuale e quello mensile: il primo prevede un costo di 7,99 euro al mese, mentre il secondo ha un costo di 69 euro all’anno. Entrambi forniscono gli stessi contenuti e il download da PC, smartphone e tablet, oltre che la visione dei video in HD o 4K.