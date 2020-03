Comet ha recentemente presentato al pubblico un volantino dai grandi sconti in grado di mandare letteralmente in crisi Unieuro, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di risparmiare moltissimo sotto ogni punto di vista, anche da casa propria.

Il Coronavirus sta chiudendo in casa milioni di utenti in tutta Italia, per questo motivo l’e-commerce sta acquisendo un’importanza sicuramente superiore rispetto al passato. Il corrente volantino Comet è tranquillamente raggiungibile anche dal divano di casa, ricordate solamente che sarà necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio.

In parallelo, con una spesa superiore ai 200 euro sarà possibile approfittare anche del Tasso Zero, una rateizzazione completa dell’intera cifra, da restituire in 10 rate mensili addebitate in automatico sul conto corrente bancario.

Non perdetevi nemmeno un codice sconto o un’offerta Amazon, correndo ad ISCRIVERVI subito al nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Comet: queste nuove offerte sono molto invitanti

Il volantino Comet cerca comunque di assecondare le richieste dei consumatori lanciando alcune delle migliori offerte in circolazione, senza arrivare a toccare i top di gamma del periodo. Uno dei dispositivi di cui possiamo sicuramente consigliare l’acquisto è lo Xiaomi Redmi Note 8 Pro, il prezzo finale è di soli 249 euro, ma le prestazioni garantite sono di livello decisamente superiore.

In alternativa si possono consigliare anche device del calibro di Oppo Reno 2Z, in vendita a 299 euro, passando anche per l’ottimo Huawei P smart 2019, oggi disponibile a soli 149 euro.

Per ogni altra informazione in merito al volantino Comet non vi resta che aprire le pagine inserite in seno al nostro articolo.