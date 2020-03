La fake news che ha letteralmente fatto infuriare milioni di utenti vedeva la possibilità di ricevere uno sconto del 100% sul pagamento delle tasse più odiate del momento, il canone Rai ed il bollo auto. Tutto sarebbe stato molto bello, peccato solamente si trattasse di una bufala.

Al solito raccomandiamo la massima attenzione a ciò che leggete in rete, non sempre le notizie si rivelano essere completamente vere, utenti ne pensano davvero di tutti i colori per cercare di aggirare il resto della popolazione, di conseguenza verificate sempre ogni news prima di diffonderla o di parlarne con altri.

Il canone Rai ed il bollo auto non verranno aboliti nel 2020, lo Stato Italiano al giorno d’oggi non può assolutamente permettersi una soluzione di questo tipo per un motivo ben preciso ed in parte anche condivisibile.

Canone Rai e Bollo Auto: ecco perché non possono essere aboliti

Il debito pubblico, ancora di più considerando il problema legato al Coronavirus, sta raggiungendo livelli inimmaginabili e troppo elevati; il rischio è davvero di incappare in sanzioni dall’Unione Europea per inadempimenti o sforamenti, nessuno vieterà al governo di portare l’IVA al 23% (rendendo ancora più scontenti i cittadini).

Proprio per questi motivi, ogni singolo euro guadagnato in tasse è fondamentale, è impensabile che al giorno d’oggi decidano di privarsi di imposte, come il canone Rai ed il bollo auto, in grado di fruttare addirittura 7,5 miliardi di euro l’anno (complessivamente).

Non illudetevi, come non sono ancora state rimosse le accise sulla benzina, nemmeno le suddette verranno annullate in tempi brevi.