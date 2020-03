Una nuova problematica sta invadendo i computer degli utenti ed il tutto a causa di un virus che sta sfruttando il noto nome di YouTube. Famosa in tutto il mondo, la piattaforma web dedicata ai video di ogni genere è oggi diventata vittima di un piano dei cybercriminali, il quale ha come obiettivo finale quello di infiltrarsi nei computer degli utenti per mezzo di un sotterfugio molto infimo. In rapida propagazione grazie allo sfruttamento di altri due servizi molto diffusi e conosciuti in tutto il globo, tale piano si è evoluto servendosi di una tecnica molto astuta e che purtroppo per le vittime sfrutta proprio loro stesse ed i loro amici: scopriamo tutti i dettagli

YouTube: un virus utilizza il nome della piattaforma per attirare click

Al fine di raggiungere un pubblico sempre più ampio, le menti dietro questo attacco cybernetico hanno deciso di sfruttare due servizi che vengono usati quotidianamente: Facebook e Facebook Messenger. Per mezzo dell’app di chat istantanea, ad esempio, una serie di messaggi è stata inviata a vari contatti con la finalità di spingere quest’ultimi a cliccar il finto video di YouTube e far partire il download del virus senza neanche realizzare la cosa. Attraverso Facebook, invece, una serie di post automatici ha iniziato a prendere vita invitando con tag impazziti e numerosissimi tutta la propria lista di contatti a cliccare proprio suo video incriminato e ad aumentare di conseguenza la lista di vittime. Cosa fare? Ovviamente prestare attenzione e non credere a tutto ciò che si legge: il primo passo per non mettere in pericolo tutto ciò che si possiede è proprio questo.