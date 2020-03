In un mondo sempre più connesso e sempre in linea e pronto a diffondere notizie, rimanere senza un accesso ad internet da oggi diventerà un utopia grazie alla creazione della nuova rete WiFi in tutta Italia. Originata grazie ad un progetto approvato dal MiSE, la nuova connessione è attualmente in fase di espansione su tutto il territorio nazionale al fine di raggiungere il suo unico obiettivo: garantire alla Nazione un progresso tecnologico e la cosiddetta denominazione di smart nation. Attraverso uno scopo finale che conta la copertura di quasi 7500 comuni, la linea WiFi si caratterizza per un elemento molto importante: potrà essere utilizzato dagli utenti liberamente ed illimitatamente; scopriamo i dettagli più importanti al riguardo.

WiFi libero in Italia: gli abbonamenti a pagamento e per navigare con TIM, Wind, Vodafone e Iliad non saranno più necessari

Come appena detto, dunque, la nuova rete WiFi attualmente in espansione in tutto il Paese, garantirà un accesso ad internet a chiunque ne avrà bisogno: sia ai cittadini che ai turisti; al fine di utilizzare questa connessione, poi, non sarà richiesto nessun requisito speciale se non quello di possedere uno smartphone.

Sebbene i lavori per la sua espansione siano ancora in svolgimento, comunichiamo che in circa duemila amministrazioni sparse tra il Nord, il Sud, il Centro e le Isole, la linea è già attiva e essere utilizzata a proprio piacimento. Cosa bisogna fare per poterla utilizzare? Senza ombra di dubbio scaricare l’apposita applicazione sul proprio telefono. Ottenibile sia per i dispositivi Android che iOS (a questo link), l’app è ovviamente gratuita così come il servizio in questione, essa riveste però un ruolo importante poiché permette ad ogni persona di effettuare sia la prima registrazione che i futuri log in.

Infine, per completezza di informazione, per conoscere le postazioni hotspot attualmente disponibili, vi rimandiamo al sito ufficiale dell’iniziativa che ospita una mappa aggiornata in tempo reale e con tutte le informazioni al riguardo.