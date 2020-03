Le notizie di questi ultimi giorni ci dicono come siano numerose le novità in rampa di lancio su WhatsApp. La primavera sarà probabilmente una stagione molto prospera per la chat di messaggistica istantanea: una prova di ciò è il lancio della modalità notturna, con un roll out previsto da qui ai prossimi giorni.

WhatsApp, messaggi che si autodistruggono: ecco l’ultima novità

L’obiettivo degli sviluppatori è quello di rinfrescare la piattaforma con novità sempre all’avanguardia. Questo desiderio nasce dalla necessità di tenere a debita distanza quelli che sono diventati rivali oramai sempre più agguerriti: non ci sono dubbi sul fatto che al giorno d’oggi Telegram o anche Instagram rappresentano una minaccia per WhatsApp.

Una volta completato il roll out della Dark Mode, la chat potrebbe introdurre quindi una funzione particolare: messaggi autodistruttivi.

Il tool pensato dagli sviluppatori è davvero semplice da spiegare. Alla scrittura di ogni messaggio (sia questo testo, ma anche foto o video), gli utenti dovranno impostare un tempo limite per la visione. Questo tempo limite si attesta sui 5 secondi o su un’ora. Quando sarà trascorso questo lasso di tempo, il messaggio non sarà più visibile a destinatario e mittente.

In linea a quelle che sono le attuali direttive, i messaggi autodistruttivi saranno disponibili soltanto con le chat di gruppo. A fase inoltrata, però, è inutile dire come sia previsto un lancio anche per le chat singole.

L’upgrade è ovviamente una importante novità in casa WhatsApp, anche se non un qualcosa di inedito in termine assoluto per le chat: già Instagram e Snapchat hanno sperimentato a loro tempo questa funzione.