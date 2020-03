WhatsApp è ultimamente diventato il centro del mondo per parecchi di noi, ora costretti ad una quarantena forzata causa emergenza Coronavirus. Risulta fondamentale limitare al massimo i contatti personali mantenendo un’interazione a distanza ora possibile soltanto tramite le chat delle app di messaggistica. La creazione di Facebook, anche in questo caso, risulta il modo più veloce per comunicare con i propri cari senza rischi.

Nessuno mette in dubbio l’impatto social della famosa applicazione. Ad ogni modo è bene porre sottolineatura sul fattore sicurezza che rappresenta, visti i recenti scandali, una componente fondamentale ed imprescindibile del sistema. Tale strumento potrebbe rappresentare un’arma a doppio taglio visti i recenti risvolti sul tema privacy.

WhatsApp: utenti attenti a non cadere nella trappola del pericoloso SMS sospetto

Negli ultimi giorni di isteria circola un SMS assai pericoloso per gli utenti della nota app di messaggistica istantanea. La comunicazione in transito cita testualmente: “Saluti da WhatsApp! Il tuo numero di telefono non è registrato su questo dispositivo. Clicca sul link per attivare il numero di telefono”. Per nostra sfortuna c’è un link da cliccare, motivo per cui si entra nel contesto espositivo del famigerato phishing.

I nostri lettori sono invitati a diffidare da tale comunicazione in quanto rappresenta una severa minaccia al’incolumità dei propri dati. Il pericolo consiste proprio nel collegamento Internet indicato in calce al messaggio. Resta in uso dei cybercriminali con l’obiettivo di manifestare uno sciacallaggio dei dati utenti. Scopo ultimo, quindi, quello di ottenere dati e credenziali segrete per l’accesso alle chat.

Il messaggio in questione – come del resto tutti gli altri legati al Coronavirus – resta in circolazione rappresentando una minaccia pubblica. Gli utenti, pertanto, sono chiamati a cancellare senza esitazione il messaggio fasullo. Ribadiamo ancora una volta che non esiste possibilità che il team di WhatsApp comunichi con i suoi utenti tramite gli SMS.