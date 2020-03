Unieuro ha recentemente lanciato un volantino davvero speciale che non sembra avere alcuna pietà delle dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica, MediaWorld in primis, al suo interno si trovano una infinità di prezzi bassi e di grandissimi sconti che permetteranno di risparmiare moltissimo.

Soluzione di base del volantino Unieuro in questione è il classico Tasso Zero, i consumatori si ritrovano infatti ad avere la possibilità di richiedere una rateizzazione senza interessi per ogni spesa superiore ai 200 euro. Per ottenerla, quindi ripagando il debito con rate fisse addebitate in automatico sul conto corrente, sarà però necessario consegnare anche le buste paga dei mesi precedenti.

Tutte le offerte e gli spettacolari codici sconto Amazon sono disponibili in via esclusiva sul canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid.

Volantino Unieuro: i prezzi sono davvero invitanti

Le offerte inserite all’interno della campagna sono comunque molteplici ed allo stesso tempo molto interessanti, tra le migliori annoveriamo sicuramente il Samsung Galaxy S10 ed il fratello minore Galaxy S10e. Coloro che vorranno mettere le mani su un top di gamma a tutti gli effetti, potranno avvicinarsi all’S10 spendendo solamente 699 euro per la versione no brand. In alternativa, per risparmiare il più possibile consigliamo l’avvicinamento all’S10e, si godranno di buone prestazioni complessive per un prezzo di 429 euro circa.

Il volantino Unieuro integra ad ogni modo anche altri prodotti molto più economici, come Motorola Moto G8 plus, Huawei P30 Lite, Huawei Y6S, Wiko View 3 e similari, tutti con un prezzo finale che non supera i 300 euro. Maggiori dettagli sono disponibili qui sotto.