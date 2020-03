Anche nel corso di questa primavera, TIM offrirà a tutti i suoi clienti delle soluzioni davvero vantaggiose. Il provider italiano ha come obiettivo primario non solo la ricerca di nuovi clienti, ma anche la tutela di quelli abbonamenti già in atti. Per evitare fughe verso altri operatori, TIM pensa a ricchi bonus per chi è già cliente.

TIM, come ricevere 60 Giga internet a costo zero grazie a TIMpay

Nel corso degli ultimi mesi, il gestore ha lanciato una valida iniziativa legata all’attivazione di un servizio all’avanguardia. Coloro che decidono di attivare la nuova carta di credito ricaricabile TIMpay possono beneficiare di un doppio regalo con 5 euro di credito extra e soprattutto con 60 Giga per la navigazione internet a costo zero.

Gli utenti che desiderano ricevere questi regali devono accreditarsi con il proprio username e la propria password sul portale TIMparty. Attraverso questo portale del gestore, dovrà poi essere avviata la procedura per la richiesta la sottoscrizione della carta di credito ricaricabile. Il procedimento prevede una parte compilativa (con l’utente che dovrà rilasciare i suoi dati personali) ed una di riconoscimento (con la conferma della propria identità).

Alla ricezione della carta, gli utenti riceveranno i due bonus. Per quanto concerne i 5 euro gratis, questi saranno accreditati direttamente sul proprio saldo. Per i 60 Giga, invece, c’è da sottolineare come questi avranno validità di un anno solare dall’attivazione.

La TIMpay è caratterizzata dal circuito Mastercard. Sarà possibile utilizzare la carta per effettuare acquisti online o in negozio. La TIMpay è compatibile anche con il sistema di Ricarica Automatica previsto dal gestore.