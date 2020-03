Valanghe di telefoni inondano gli scaffali dei rivenditori e riempiono le teche degli appassionati del vintage tecnologico. La maggior parte di noi punta agli smartphone equipaggiati con futuristici display e sistemi con fotocamera multipla. Tutto è più semplice con il multitasking. Ma c’è stato un tempo in cui i dispositivi erano in grado di fare solo telefonate ed usavano una tecnologia di comunicazione primordiale.

In luogo dell’ultima affermazione si entra nel campo dei cellulari, componenti tecnologici digitali in grado di fare telefonate ed inviare al massimo qualche striminzito SMS. Inconcepibili in un’epoca in cui prosperano i dispositivi dei grandi brand ormai pronti per l’accesso alla rete 5G.

Eppure, nonostante, il naturale trend evolutivo del mercato esiste una ristretta nicchia di collezionisti che farebbero carte false per avere i modelli esclusivi inseriti in questa lista ufficiale. Sono decisamente rari ma rappresentano una vera lotteria per i fortunati possessori. Ecco quali sono gli esemplari più valutati di sempre.

Speciale telefoni da collezione: elenco e descrizione dei modelli che hanno fatto la storia

iPhone 2G è l’esempio di telefono da collezione cronologicamente più vicino ai tempi nostri. Piccolo ma ad alta concentrazione di tecnologia per sistemi che vengono ricordati ad un decennio di distanza. Casa Apple ha fatto un grande lavoro rendendo il suo device unico ed inimitabile.

Mobira Senator è decisamente in antitesi con la modernità Apple e corrisponde l’uso di un enorme dispositivo da 3 Kg che ha una certa affinità con un ingombrante soprammobile. Realizzato nel 1981 non può essere certo considerato come un dispositivo portatile.

Chiude il cerchio delle esclusive il DynaTac 8000X di Motorola dal peso di 1 Kg e dal design facilmente riconoscibile. Tinta di bianco per la scocca e tasti quadrati a fondo bianco per i numeri con nero in evidenza. Tiratura limitata a soli 30.000 esemplari, il che lo rende decisamente introvabile.

Al momento – sulla base delle quotazioni e del manifestato interesse pubblico – il valore di questi modelli parte da un minimo di 1.000 euro per componenti in perfetto stato di conservazione. Crediamo valga la pena controllare quel vecchio e polveroso cassettino. Potreste trovarci una piccola fortuna.