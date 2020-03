L’avanzamento tecnologico ha apportato tanta comodità alla vita attuale e quotidiana, garantendo agli utenti di tutte le classi di accedere a strumenti sempre più professionali in maniera rapida e senza, per forza di cose, aver studiato o conseguito qualche tipo di certificazione in merito. Grazie alle numerose guide informatiche presenti online, infatti, imparare a fare qualcosa mai fatto prima è diventato facile e possibile, non bisogna però nascondere che non tutte rispettano i canoni dell’etica e della correttezza. Ultimamente, nella categoria delle ricerche, un argomento è tornato di moda ossia quello su come spiare o intercettate lo smartphone altrui.

Essendo la privacy un diritto inviolabile ed un argomento che sta molto a cuore a tutti oggi abbiamo deciso di affrontare un argomento molto serio e di fornire, di conseguenza, anche delle risoluzioni capaci di svelare se i propri dispositivi sono intercettati o meno.

Smartphone intercettati: tre codici molto semplici permettono di capire se si è spiati o meno

Analogamente alla presenza di strumenti che permettono di spiare gli smartphone altrui, ve ne sono alcuni capaci di proteggere questi ultimi. Facendo un esempio pratico, nella circostanza degli smartphone intercettati, gli strumenti più idonei a questo scopo sono tre codici. Come potranno essere utilizzati? In modo molto semplice ovvero dovranno essere copiati e incollati nell’applicazione delle telefonate, così come se si dovese effettuare una telefonata e si stesse incollando un numero di telefono.

Riportiamo che i tre codici da utilizzare sono:

#21# È il primo strumento, questo consente di scoprore se vi sono delle deviazioni in atto dal proprio smartphone quello di altri in relazione alle chiamate degli sms;

È il primo strumento, questo consente di scoprore se vi sono delle deviazioni in atto dal proprio smartphone quello di altri in relazione alle chiamate degli sms; *#62# è la seconda stringa e permette di risalire al numero verso cui le deviazioni sono in corso;

è la seconda stringa e permette di risalire al numero verso cui le deviazioni sono in corso; *#*#4636#*#* è il terzo ed ultimo codice il quale consente di capire se il proprio smartphone è tenuto sotto controllo o no.

Potranno essere utilizzati da tutti gli utenti ad esclusione dell’ultimo, il quale potrà essere utilizzato solo dagli utenti con smartphone Android.