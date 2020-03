Google ha pensato di rivoluzionare l’app Messaggi introducendo il protocollo RCS (Rich Communication Services), per permettere ai clienti dei gestori telefonici di tutto il mondo in possesso di uno smartphone Android di scambiare immagini, video, GIF, o qualsiasi altro tipo di contenuto multimediale a costo zero.

In altre parole, grazie a questa nuova funzionalità, sarà possibile scambiare SMS e contenuti multimediali in modo completamente gratuito, semplicemente sfruttando la connessione Internet, con tutti gli utenti in possesso di uno smartphone Android. Oltre ciò, l’app consentirà di sapere quando un messaggio è stato letto (la conferma di lettura), creare una chat di gruppo, condividere file ad alta risoluzione o effettuare una videochiamata. Insomma, con il protocollo Rich Communication Services, l’app Messaggi di Google si trasforma in una vera e propria chat, al pari di altri servizi e piattaforme già piuttosto consolidate in questo campo, quali WhatsApp e Telegram in primis.

Google Messaggi, come attivare la funzionalità di Chat

Per il momento, la funzionalità di Chat non è ancora disponibile per il nostro Paese, mentre è stata già implementata nel Regno Unito, in Francia, negli Stati Uniti e in alcune aree del Canada. Il protocollo RCS non dovrebbe comunque tardare ad arrivare anche in Italia, per cui, a seguire, proponiamo una semplicissima guida in cui ti illustreremo come abilitare la funzionalità una volta disponibile.