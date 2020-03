Google Maps non è mutato solo nell’aspetto ma include ora una nuova funzione importante che tutti devono conoscere per migliorare la propria esperienza di navigazione. La novità punta a sminuire l’intervento già marginale della concorrenza Waze e Sygic che non beneficia di un simile livello di interattività dopo l’aggiornamento voluto da Google. Ecco tutte le informazioni essenziali del changelog disponibile per la nuova versione dell’app.

Google Maps: importante update per milioni di utenti felici per le nuove funzioni

In Italia il nuovo aggiornamento Google Maps manifesta la presenza di una funzionalità inedita. In particolare si evidenzia il processo di integrazione diretta per Google Lens. Tale componente garantisce l’uso dell’intelligenza artificiale per l’ottenimento di informazioni aggiuntive sui piatti servizi al ristorante. Si tratta di una feature discussa in occasione del Google I/O 2019 ed ora ufficialmente introdotta per tutti gli utenti.

L’accesso alla nuova componente software si ottiene facilmente tramite l’uso del nuovo menu contestuale alla sezione aggiornata. Nello specifico occorre:

aprire l’app di Google Maps per Android;

ricercare un qualsiasi ristorante presente sulla mappa;

cliccare sul tab “Menu”;

cliccare su “Visualizza Menu”.

Eseguiti tali passaggi è sufficiente toccare sul riquadro “Scopri i piatti del menù” per eseguire una ricerca. Le opzioni più popolari otterranno un layout colore arancione che se cliccato mostra immagini e recensioni oltre ad altre informazioni correlate.

Novità anche per i clienti all’estero che necessitano di un supporto linguistico per la traduzione delle info. IN tal caso all’interno della stessa schermata è possibile scomodare la feature Google Traduttore che tradurrà la parola selezionata tramite l’apposito pulsante “Traduci“.