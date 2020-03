Nel bel mezzo della quarantena italiana, ecco spuntare un nuovo cordless per smart home e ufficio prodotto da AVM, il suo nome è FRITZ!Fon C6, un buonissimo dispositivo disponibile nei punti vendita, ma non può essere considerato un semplice telefono, lo dice l’azienda stessa.

La famiglia dei dispositivi DECT di AVM si è arricchita con un nuovo modello, il FRITZ!Fon C6 è il prodotto ideale per riuscire a gestire la telefonia via internet o rete fissa, distinguendosi per un design ergonomico e moderno, nonché per molte sue funzionalità aggiuntive e qualità superiori alla media (come un display ad alta risoluzione, pari a 180ppi, o tasti retroilluminati).

FRITZ!Fon C6: il nuovo cordless

Queste le specifiche tecniche e tutte le funzionalità principali:

Possibilità di gestire, abbinato ad un FRITZ!Box, fino a 5 segreterie telefoniche ed oltre 300 contatti.

Menù di navigazione intuitivo per i modelli FRITZ!Box con stazione base DECT.

Vivavoce full duplex per una resa di altissimo livello.

Display di alta qualità con risoluzione 240 x 320 pixel , 262’000 colori e 180ppi.

Possibilità di utilizzare tutti i servizi internet , come e-mail, radio web, feed, webcam o podcast.

, come e-mail, radio web, feed, webcam o podcast. Gestione di tutte le funzioni del FRITZ!Box

Gestione delle suonerie e delle immagini di sfondo, tramite l’interfaccia del FRITZ!Box stesso.

Oltre 16 ore di autonomia, per un utilizzo anche di 12 giorni continuativi se in standby.

Funzionalità baby phone , viene avviata una chiamata se registra il superamento di una determinata soglia di rumore.

, viene avviata una chiamata se registra il superamento di una determinata soglia di rumore. Sensore di luminosità integrato.

Codifica DECT per combattere le intercettazioni, nonché presa jack da 3.5mm per telefonare ed ascoltare la musica.

Tasti di regolazione del volume sul lato del dispositivo.

Onde radio disattivabili quando posto in standby.

Il dispositivo è già acquistabile in tutti i punti vendita sparsi per il territorio alla modica cifra di soli 79 euro.