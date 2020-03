L’operatore Fastweb Mobile non si da tregua in questo periodo e per acquisire nuovi clienti tenta qualsiasi strategia commerciale. Una di queste è la proposta che da diverso tempo sta incuriosendo i clienti della concorrenza e stiamo parlando dell’offerta online.

L’offerta che attualmente propone il noto operatore virtuale che si appoggia a Tim è presente online tramite la seguente pagina ufficiale. Recandosi alla pagina dedicata i clienti interessati possono in alternativa contattare il numero 146 o richiedere il contatto telefonico attraverso il servizio ‘Ti richiamiamo noi’.

L’attivazione non mette in evidenza le caratteristiche delle offerte ‘operator attack’, quindi tutti i nuovi clienti possono provenire da qualsiasi operatore telefonico.

Passa a Fastweb Mobile senza vincoli e costi nascosti

Con questa strategia l’operatore virtuale può allargare il numero delle attivazioni considerando che viene estesa su tutto il territorio nazionale a tutti i consumatori.

Le soglie incluse all’interno dell’offerta sono abbondanti per chi fa un grade utilizzo di chiamate e navigazione su internet. Inoltre, il costo mensile è da considerarsi molto attraente visto che si trova al di sotto del prezzo standard di 10 Euro. A soli 9,95 Euro ogni mese, sono consumabili minuti illimitati per rimanere in contatto con qualsiasi numero nazionale fisso-mobile senza scatto alla risposta e 30 giga di traffico dati in velocità massima 4G.

A differenza di tante altre offerte che si trovano attualmente sul mercato, l’offerta mobile di Fastweb non prevede costi di attivazione o eventuali costi nascosti. Possiamo dire che attivando l’offerta online, l’attivazione sarà gratuita come la nuova sim ricaricabile.