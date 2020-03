Dal momento che il social network Facebook ha acquisito la piattaforma social Instagram, i due si sono influenzati in termini di funzionalità. Quella più palese sono sicuramente le storie, introdotte prima su Instagram e successivamente sul social blu.

Nelle ultime ore Jane Manchun Wong ha scovato delle nuove funzioni che riguarderebbero le storie di Facebook, realizzando il cosiddetto cross-posting. Scopriamo insieme di che cosa si tratta.

Facebook sempre più unito con Instagram con il cross-posting

Il colosso guidato da Mark Zuckerberg sta al momento testando la possibilità di offrire a tutti i propri utenti la possibilità di condividere la Storia di Facebook immediatamente anche su Instagram, realizzando il cosiddetto cross-posting. TechCrunch ha ipotizzato che la piattaforma di Menlo Park potrebbe anche implementarla prevedendo una sorta di sincronizzazione con Instagram, in modo da non riproporre gli stessi contenuti agli utenti.

La novità in questione andrebbe a completare essenzialmente la possibilità di pubblicare sulle due piattaforme contemporaneamente, funzione introdotta ormai 3 anni fa. Questa mossa da parte di Facebook potrebbe essere il preludio alla tanto chiacchierata fusione delle tre piattaforme. Piattaforme come Facebook, Instagram e WhatsApp.

Da molti mesi infatti si pensa ad una probabile fusione delle tre piattaforme da parte del colosso, anche se non tutti gli utenti sono entusiasti della notizia. Vi ricordiamo che al momento la novità è ancora in fase di test, di conseguenza non possiamo garantire che verrà implementata con un futuro aggiornamento. Non ci resta che attendere maggiori indiscrezioni nelle prossime settimane. Sicuramente, come sempre, vi terremo informati su qualsiasi sviluppo.