La nuova EMUI 10 per dispositivi Huawei ed Honor ingloba tutta una serie di importanti novità poste ora all’attenzione di una speciale lista di smartphone fortunati. Coloro che hanno scelto una di queste piattaforme si avvantaggiano per l’arrivo di funzionalità esclusive annunciate e prossimamente disponibili per tutti da metà anno.

La partita del nuovo aggiornamento si gioca non solo sul piano dei mutamenti stilistici dovuti alla nuova interfaccia grafica ma anche alle opzioni software che arricchiscono l’esperienza utente con i device. Le principali novità convergono sulle ottimizzazioni al comparto Galleria Fotografica e riguardano in modo parallelo la gestione delle gesture e l’uso di una nuova modalità ottimizzata per la gestione delle app in modalità Multischermo.

Sono ignoti i tempi di rilascio di un sistema che si classifica come più stabile, moderno ed intuitivo. Forse saranno necessari ben più che un paio di mesi. Intanto vediamo di scoprire cosa bolle in pentola.

EMUI 10 per smartphone Honor e Huawei: le ultime novità dell’aggiornamento

Molte informazioni sono già state fornite dalla società cinese, ora impegnata a piccoli e grandi cambiamenti nella sfera di sviluppo del suo ecosistema mobile. La convinzione comune è che la versione EMUI 10.1 possa arrivare in combinazione all’uscita del Huawei P40 annunciato con 5 fotocamere, una nuova batteria più capiente ed il supporto alla rete Internet 5G.

In Italia c’è grande attesa per le news dal mondo Huawei con la società che ha già provveduto a comunicare l’elenco dei dispositivi compatibili con il prossimo major update:

Huawei Mate 30 / Mate 30 5G / Mate 30 Pro / Mate 30 Pro 5G / Mate 30 RS Porsche Design

Honor 9X / 9X Pro

Huawei P30 / P30 Pro

Huawei Mate 10

Honor V10

Come sempre l’installazione passa per l’uso dell’app HiCare che si raggiunge dalla sezione Aggiornamenti > Scarica delle Impostazioni Telefono. Torneremo in argomento fornendo ulteriori dettagli sul processo di rollout.