Stai cercando un modo per avere una bici elettrica gratis? Potresti aver trovare la soluzione in questo articolo, in cui introdurremo quelli che sono i nuovi incentivi per il passaggio alla mobilità eco sostenibile in Italia. Vi sono nuove condizioni di accesso per la micro-mobilità cittadina su due ruote. Ulteriori bonus – perfettamente spettanti di diritto ai richiedenti – consentono anche di ottenere un budget per i mezzi pubblci fino ad un massimo di 1500 euro. Ecco come fare.

Bici elettrica a costo zero: i nuovi incentivi regionali per il passaggio alla modalità eco dei trasporti

La nuova Legge di Bilancio 2020 definisce le linee guida per il passaggio alla mobilità elettrica che salvaguarda l’ambiente dal punto di vista delle emissioni inquinanti. Il Decreto Ufficiale cita la possibilità di ottenere un importante sconto per l’acquisto di veicoli elettrici a due ruote.

Il processo di rottamazione di vecchie automobili inquinanti garantisce la ricezione del bonus spesa per i veicoli dismessi con classe Euro 3 inclusa entro il 31 Dicembre 2021. Stessa cosa vale per i motoveicoli o i ciclomotori fino ad Euro 2 o Euro 3 per moto a 3 tempi. Nel primo caso il bonus è di 1500 euro contro i 500 euro del secondo caso.

Il premio verrà erogato sotto forma di buono da spendere per l’acquisto di una nuova bici elettrica presso i rivenditori aderenti. Dovrà essere usato entro tre anni o convertito in abbonamenti per mezzi pubblici riservati ai residenti nelle aree sottoposte ad infrazione ambientale e zone metropolitane con oltre 50.000 abitanti. Incentivi che valgono in:

Campania

Lazio

Liguria

Lombardia

Piemonte

Puglia

Sicilia

Toscana

Umbria

Veneto

Il medesimo bonus si potrà usare per i servizi sharing. Il riscontro per la disponibilità nelle aree considerate sarà oggetto di discussione nelle prossime settimane e risulterà accessibile dall’apposito portale online.