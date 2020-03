Per il mercato dei carburanti la situazione attuale non è delle migliori, soprattutto per via del Coronavirus che ha portato ad un ribasso dei costi della Benzina e del Diesel. L’epidemia porta una grande ed evidente perdita portando le industrie a fermarsi o a rallentarsi. Per i consumatori, però, il crollo del prezzo del petrolio dovrebbe comportare un calo evidente per la Benzina e per il Diesel.

Coronavirus e i suoi effetti nel mondo dei carburanti: ecco la situazione attuale per la Benzina e il Diesel

Secondo quanto comunicato da Codacons, un vantaggio del calo del petrolio riguarda la riduzione dei listini prezzi di carburante. Potrebbe decisamente ridurre i loro costi, ma nulla è sicuro.

Con le tante persone costrette a rimanere a casa a causa per via dell’epidemia è scesa notevolmente la richiesta di carburante. Secondo alcune stime effettuate nelle scorse ore, in Italia il costo della Benzina e del Diesel potrebbe diminuire di circa 0,15/0,20 centesimi di Euro a litro nei prossimi giorni. Ma attualmente quanto sono i costi?

I prezzi della Benzina Eni variano da 1,013 a 1,199 Euro al litro, quelli della Q8 sono a 1,013 Euro al litro circa, quelli di TotalErg sono a 1,013 Euro al litro e anche quelli di IP sono attualmente fermi a 1,013 Euro al litro. Per quanto riguarda i costi del Diesel, invece, quelli dell’IP sono all’incirca di 0,895 Euro al litro, quelli di ESSO sono di 1,068 Euro a litro e quelli di TotalErg sono di 0,085 Euro ali litro.

Insomma una vera tragedia per il mercato dei carburanti, ma un effetto positivo per i consumatori attualmente in Italia. Purtroppo, i costi non hanno subito delle riduzioni importanti però potrebbe cambiare qualcosa nei prossimi giorni.