L’azienda californiana Apple ha deciso di riparare gratuitamente alcuni iPad di terza generazione. Più precisamente stiamo parlando dei dispositivi che presentano il problema dello schermo nero.

Ricapitolando, tutti gli iPad di terza generazione prodotti tra marzo ed ottobre 2019 e affetti dal difetto dello schermo permanentemente nero saranno riparati gratuitamente. Scopriamo tutti i dettagli.

Apple ripara gratuitamente gli iPad di terza generazione con gli schermi neri

A lanciare la notizia è stata proprio l’azienda di Cupertino attraverso una nota ufficiale in cui ha annunciato l’avvio di una specifica campagna. Per farsi riparare l’iPad che presenta questo problema basta rivolgersi ad un centro autorizzato Apple o ad un Apple Store. Ecco un estratto della nota: “Apple ha stabilito che, in determinate circostanze, lo schermo su un numero limitato di dispositivi iPad Air (3a generazione) potrebbe rimanere nero in modo permanente. Il fenomeno si potrebbe presentare dopo un breve sfarfallio o in seguito ad altri artefatti”.

Al momento il colosso non ha ancora spiegato le cause del difetto e non ha specificato nemmeno il numero di unità affetti dal problema. Si è solamente limitata a parlare di “numero limitato di dispositivi” che dovrebbero riportare il problema. In qualsiasi caso, se possedete un iPad Air di terza generazione prodotto in questo lasso di tempo, il cui schermo è diventato permanentemente nero, Apple o un fornitore autorizzato eseguiranno le riparazioni gratuitamente.

Saranno i proprietari del tablet a decidere se rivolgersi ad un rivenditore Apple o ad un fornitore di servizi autorizzato, per verificare se i propri dispositivi sono idonei per il programma di riparazione gratuito. In alternativa potrete contattare il supporto Apple per organizzare una spedizione tramite il Centro riparazioni dell’azienda.