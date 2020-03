La piattaforma di e-commerce Amazon ha recentemente deciso di lanciare anche in Italia, dopo Germania, UK e Francia, il servizio Prime per le aziende. Si tratta di un servizio che, oltre alle consegne veloci ed illimitate, permette l’accesso a strumenti.

Questi strumenti servono ad analizzare le tendenze di acquisto ed impostare quindi delle politiche di approvvigionamento. Scopriamo insieme il servizio nei dettagli.

Amazon lancia anche in Italia il servizio Prime per le aziende

Gerardo Di Filippo, Head of Amazon Business IT ha dichiarato: “Accogliendo i feedback dei nostri clienti Amazon Business siamo entusiasti di introdurre, con l’iscrizione a Prime, nuovi vantaggi utili in ottica business e che aggiungono nuove funzionalità per rendere la vita più facile alle aziende di diversi settori e dimensioni. Il nostro obiettivo è supportarle nel promuovere una maggiore trasparenza nei processi di acquisto, riducendo allo stesso tempo i costi“.

In Italia il servizio Amazon Business serve alle aziende di tutte le dimensione, dai liberi professionisti alle piccole imprese, passando per multinazionali appartenenti ad una grande varietà di settori. E ancora, scuole, istituti ed università private, in modo che possa facilitare i loro processi di acquisto e, allo stesso tempo, migliorando la trasparenza delle operazioni di procurement.

Amazon, a seconda delle dimensioni dell’azienda interessata, ha previsto diverse opzioni che danno accesso da 3 a 10, 100 o illimitati utenti. Stiamo parlando delle consegne in un giorno o, pagando un extra anche il giorno stesso ad una determinata ora e area. Il Guided Buying permette a tutti gli amministratori di un account Amazon Business di poter identificare fornitori e prodotti preferiti, le linee guida durante l’acquisto, aiutano gli imprenditori a ridurre le spese in eccesso. Ha spiegato in una nota la piattaforma.