Con 3 Italia gli utenti hanno davvero la possibilità di risparmiare moltissimo sotto ogni punto di vista, a partire proprio dall’ottimo rapporto qualità/prezzo delle offerte messe fisicamente sul piatto dall’azienda nel corso dell’ultimo periodo.

Le soluzioni, come sempre accade in situazioni di questo tipo, risultano essere disponibili solo ed esclusivamente in versione operator attack, ovvero raggiungibili da coloro che si ritrovano in condizione d’uscita da un operatore telefonico virtuale (sono esclusi però Very Mobile, ho.Mobile, PosteMobile, LycaMobile, Kena e Fastweb Mobile) con annessa richiesta di portabilità del numero originario.

3 Italia: ecco le 2 offerte del momento

La più alla portata di tutti è sicuramente la Play 50 Super, un’ottima promozione da soli 5,99 euro al mese da pagare tramite credito residuo, tramite la quale si riesce ad accedere a illimitati minuti per telefonare a chiunque ed a 50 giga di traffico dati alla massima velocità disponibile. I costi iniziali corrispondono esattamente a soli 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile.

L’alternativa è invece rappresentata dalla All-In 100 Super, una promozione che non necessita di presentazioni, ma che porta comunque con sé sempre un canone fisso di 5,99 euro al mese, in cambio di illimitati minuti per telefonare a chiunque e 100 giga di traffico dati, con annesse anche due importanti limitazioni. In primis il pagamento dovrà avvenire obbligatoriamente tramite conto corrente bancario o carta di credito non ricaricabile; in secundis, lo ricordiamo, è presente un vincolo contrattuale di durata, pari a 24 mesi, entro il quale qualsiasi portabilità comporterà il pagamento di una penale del valore di oltre 20 euro. Il costo iniziale è identico alla soluzione precedente.