Qualcuno potrebbe averne sentito parlare per caso mentre altri hanno già messo in pratica i benefici del WiFi Direct. Il nome di questa speciale funzione fornisce di per sé alcune informazioni sulle finalità di utilizzo di tale tecnologia. Si tratta di una piattaforma che approssima il concetto di connessione senza fili a nuovi scenari di utilizzo. Uno strumento di comunicazione molto potente ma spesso bistrattato dagli utenti a favore di altre soluzioni parallele come il Bluetooth. Scopriamo cos’è e che cosa consente di fare per migliorare la vita di tutti i giorni.

Cos’è il WiFi Direct?

Nel paragrafo precedente abbiamo alimentato il tarlo della curiosità sulla base della nomenclatura per una tecnologia che non è recente ma che molti scoprono solo adesso. Si tratta di una forma di comunicazione wireless che mette a confronto due o più dispositivi connessi alla stessa rete. Senza bisogno di cavi e connettori si può gestire la trasmissione dati in modalità over the air con incredibili vantaggi.

Tale tecnologia ha oltre 10 anni di servizio alle spalle ma nonostante questa risulta ancora sconosciuta ai più. Presente su tutti i telefoni Android facilita la trasmissione delle informazioni da un dispositivo all’altro ottenendo una vittoria schiacciante sul Bluetooth ed altre tecnologie.

I vantaggi sono sicuramente riconducibili alla semplicità di utilizzo ed alla sicurezza che rende migliore lo standard rispetto al Bluetooth privo di qualsivoglia crittografia dati. Garantisce inoltre lo streaming del flusso video da uno smartphone ad un altro display tramite la funzione Cast & Mirroring da e verso PC, notebook, tablet e TV.

Tra gli svantaggi si annovera sicuramente la mancanza di una funzione nativa via app. Cosa che si risolve facilmente scomodando applicazioni ad hoc come Send Anywhere, famosa ormai da anni per il fatto di colmare tale lacuna garantendo un uso incondizionato delle funzioni. Tale app è gratuita e tantissimi sono i feedback positivi degli utenti che l’hanno già potuta provare.

Come si usa

Per usare il WiFi Direct non servono particolari abilità. Basta andare nelle Impostazioni Telefono fino ad individuare la funzionalità Direct nelle opzioni di Connessione. Attiviamola ed usiamola subito.

C’è bisogno di mandare una foto al volo? Andiamo in Galleria scegliamo il file e tramite funzione Condividi > WiFi Direct scegliamo il dispositivo connesso a cui inviare il contenuto. Non c’è limite alla dimensione del file da condividere il che lascia ampio spazio a share di ogni tipo come quello per i video fino al formato 4K con framerate a 60 fps. Vuoi farlo? Con il sistema di trasmissione diretta puoi in tutta sicurezza.

Hai mai usato questa funzione?