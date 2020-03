I prezzi del volantino Unieuro appaiono davvero in caduta libera, gli utenti si ritrovano effettivamente ad avere la possibilità di approfittare di sconti mai visti prima, grazie ai quali sarà facilissimo risparmiare, senza necessariamente rinunciare alla qualità generale del prodotto su cui si metteranno le mani.

Alla base della soluzione corrente troviamo il solito e cosiddetto Tasso Zero, coloro che vorranno acquistare superando i 200 euro di spesa effettiva, potranno richiedere un prestito da ripagare senza interessi con addebiti fissi sul conto corrente bancario.

Volantino Unieuro: quali sono le offerte migliori

Il volantino Unieuro da sempre è esperto nel lanciare offerte speciali tramite le quali invogliare i consumatori all’acquisto, con la soluzione corrente sarà possibile pensare di mettere le mani su un ottimo Samsung Galaxy S10 in vendita a soli 699 euro o, nel caso in cui lo si ritenesse ancora troppo caro, virare verso il fratello minore Galaxy S10e, oggi acquistabile a 429 euro. Entrambi sono commercializzati esattamente in versione no brand con garanzia legale della durata di 24 mesi.

Per coloro che invece volessero avvicinarsi comunque al mondo degli smartphone Android, ma volessero spendere una cifra inferiore ai 400 euro, allora sarà possibile scegliere tra Huawei P30 Lite, Huawei Y6S, Wiko View 3 Lite, Motorola Moto G8 Plus e similari. Tutti gli acquisti, come al solito, possono essere completati sia online che nei punti vendita; scegliendo di acquistare sul sito potrebbe essere necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio.