Il volantino Comet lanciato in questo periodo in tutti i punti vendita sparsi per il territorio permette davvero di risparmiare moltissimo sotto ogni punto di vista, gli utenti si ritrovano con l’avere la possibilità di acquistare ogni prodotto che desiderano, ed allo stesso tempo richiedere anche un prestito rateizzato senza interessi.

Il Tasso Zero sta diventando con il tempo il filo comune delle principali campagne promozionali dei rivenditori di elettronica, con una spesa superiore ai 200 euro e la consegna delle buste paga, i consumatori possono ottenere un finanziamento da ripagare con 10 rate fisse mensili, affiancate da TAN e TAEG allo 0% (non sono poste limitazioni particolari alle categorie merceologiche coinvolte).

Volantino Comet: tutti i prezzi da cogliere subito al volo per risparmiare

Il volantino Comet permette a tutti gli utenti di risparmiare davvero moltissimo, a partire dall’acquisto di uno degli smartphone più chiacchierati e dal migliore rapporto qualità/prezzo, stiamo parlando dello Xiaomi Redmi Note 8 Pro, oggi disponibile a soli 249 euro nella classica versione no brand.

Restando all’incirca nella stessa fascia di mercato, non dimenticatevi nemmeno di Oppo Reno 2Z a 299 euro, ma anche dell’ultimo Huawei P Smart 2019 a 149 euro. Tutti gli acquisti, come sempre accade quando parliamo di Comet, possono essere completati anche sul sito ufficiale del rivenditore stesso; ricordate, però, che le spese di spedizione per la consegna a domicilio sono da ritenersi aggiuntive rispetto al prezzo mostrato a schermo (salvo indicazioni differenti).