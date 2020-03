Vodafone sorprende Iliad e MVNO con una delle migliori promozioni di sempre, ancora disponibile in questo periodo la Special Unlimited 7 per gli utenti che si ritrovano in condizione d’uscita da un’azienda in particolare, senza altro tipo di limitazioni particolari.

L’offerta oggetto del nostro articolo resta sicuramente una delle migliori tra quelle attualmente in circolazione, proprio per il prezzo finale di vendita, pari a soli 7 euro al mese da versare direttamente tramite credito residuo della propria SIM ricaricabile. Al suo interno sono stati posizionati ben 50 giga di traffico internet alla velocità del 4.5G, affiancati da illimitati minuti per telefonare a chiunque si desideri e SMS senza limiti da inviare ad ogni numero di telefono in Italia.

Passa a Vodafone: quali sono le limitazioni

Le limitazioni in merito alla suddetta passa a Vodafone riguardano sopratutto le possibilità di attivazione, è bene sapere infatti che non tutti vi potranno accedere, in quanto risulta essere disponibile in via esclusiva per coloro che si ritrovano in condizione d’uscita da Iliad o da un operatore virtuale (ad esclusione di Kena Mobile, ho.Mobile e LycaMobile).

La portabilità è sempre strettamente obbligatoria, viene richiesto il pagamento di un contributo di 12 euro per la promozione e di 10 euro per la SIM ricaricabile (anche se ultimamente sono attive soluzioni che potrebbero permettervi di risparmiare qualcosa). Sono da ritenersi completamente assenti i vincoli contrattuali di durata, inoltre, non sono previste limitazioni particolari alle massime velocità di navigazione raggiungibili in 4G. L’attivazione della promozione Vodafone è possibile solamente nei punti vendita in Italia.