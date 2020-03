Vodafone continua ad utilizzare il suo operatore virtuale ho Mobile per attirare l’attenzione dei clienti dei gestori rivali e, in particolar modo, del low cost Iliad e di alcuni MVNO, attraverso un’offerta economica e dalle quantità abbondanti di Giga di traffico dati. La tariffa in questione è l’offerta ho. 5.99€ che permette di ricevere:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

SMS illimitati verso tutti i numeri

70 GB di traffico dati in 4G Basic

ho Mobile: offerta con 70 GB e tutto illimitato per i clienti Iliad e MVNO!

L‘offerta del low cost di Vodafone, ho Mobile, dedicata ai clienti che effettuano la portabilità del numero da Iliad e MVNO prevede un costo di rinnovo di soli 5,99 euro al mese, da saldare tramite credito residuo. Sono inclusi nel prezzo anche i vari servizi extra, quindi: l’avviso di chiamata e trasferimento di chiamata; il servizio di navigazione hotspot, il 42121 per conoscere il credito residuo e l’SMS ho. chiamato. L’app ho Mobile, inoltre, è disponibile gratuitamente per tutti i clienti, che possono utilizzarla per conoscere lo stato della promozione e richiederne l’eventuale rinnovo anticipato.

L’attivazione prevede una spesa iniziale di soli 6,99 euro, di cui: 0,99 euro necessari per la nuova SIM e 6,00 euro per la prima ricarica. La nuova SIM può essere acquistata tramite il sito ufficiale del gestore, che offre la possibilità di ritirarla presso una delle numerose edicole convenzionate o di riceverla tramite corriere, senza saldare costi di spedizione. E’ possibile, inoltre, recarsi in uno dei vari punti vendita del gestore e procedere con l’acquisto direttamente in negozio.