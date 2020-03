Le truffe perpetrate ai danni dei principali istituti di credito italiani, tra cui troviamo BNL, Unicredit e Intesa Sanpaolo, possono essere davvero molto pericolose per i conti correnti degli utenti che, in pochissimo tempo, potrebbero ritrovarsi con il credito completamente azzerato.

Il meccanismo attorno al quale ruota attorno tutta la “problematica” parte dal cosiddetto phishing, ovvero dall’invio di messaggi di posta elettronica fittizi con contenuto malevolo. Inizialmente riceverete una email con mittente l’azienda di cui siete clienti, al suo interno saranno elencate frasi molto preoccupanti, ma con una soluzione alle spalle; premendo infatti il link interno avreste la possibilità di riattivare l’account, di cambiare la password o evitare il furto dei dati.

Truffe BNL, Intesa Sanpaolo o Unicredit: come funzionano

Coloro che seguiranno le istruzioni si ritroveranno collegati ad un sito internet che a prima vista apparirà identico all’originale, ma che in realtà è salvato su un server interamente gestito dai malviventi. Tutti i dati che l’utente inserirà nel form mostrato a schermo verranno catalogati dagli stessi, per poi essere utilizzati a piacimento per ottenere l’accesso direttamente al conto corrente, senza che nemmeno ve ne accorgiate.

Ricordate sempre che le aziende non inviano assolutamente messaggi di elettronica di questo tipo senza che ne abbiate fatta espressamente richiesta, nell’eventualità in cui vi trovaste in una simile situazione, prima di cancellare il tutto, provvedete ad inoltrare la segnalazione all’istituto di credito, in modo che possa avere la possibilità di inviare un comunicato stampa per mettere in guardia tutti gli altri clienti (potrebbe essere un passaggio fondamentale).