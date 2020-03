Spotify sta annunciando col tempo sempre più novità e recentemente ha annunciato un nuovo look per la navigazione sulla sua app iOS e ora sta cambiando le cose sulla schermata principale. A partire da oggi , tutti gli utenti del servizio streaming musicale più usato al mondo, vedranno un’interfaccia ridisegnata quando aprono le versioni mobile e tablet dell’app.

Spotify: le novità che potrai trovare quando accederai all’applicazione

Ora, la pagina iniziale ha uno spazio dedicato nella parte superiore dello schermo per i contenuti più riprodotti. Ci sono sei slot, che saranno un mix di playlist, podcast e album. Di seguito c’è la sezione “Creato per te” con consigli basati sulla tua cronologia di ascolto. Qui, Spotify fornirà i tuoi podcast principali, playlist personalizzate e nuove cose da ascoltare in base a ciò che ti è piaciuto in passato.

La schermata iniziale ora ti saluterà anche con un messaggio “Buongiorno” nella parte superiore dello schermo. Durante il giorno, quel messaggio cambia in “Buon pomeriggio” e poi “Buona sera”. Il contenuto offerto nella schermata principale cambierà nel corso della giornata, sebbene Spotify non fornisca molti dettagli su come funzionerà.

Spotify afferma che il punto della riprogettazione è dare la priorità alle cose che ami di più e facilitarne l’accesso. Queste modifiche verranno implementate da tutti gli utenti Spotify a partire da oggi.