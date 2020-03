Negli ultimi anni, in seguito all’introduzione di servizi come Whatsapp e Telegram, il mondo della messaggistica istantanea è stato fortemente rivoluzionato. A quanto pare, però, quest’ultimo è destinato ad essere stravolto nuovamente a causa di Google che, nelle prossime settimane, rilascerà ufficialmente in tutto il mondo una nuova tecnologia molto particolare. Stiamo parlando dei nuovi SMS 2.0 che, come suggerisce il nome, daranno nuovamente vita agli ormai datati SMS.

Stando a quanto affermato dagli esperti del settore, infatti, i nuovi SMS di Google diventeranno in poco tempo i diretti avversari di Whatsapp e Telegram, che, ormai da tempo, dominano il mondo della messaggistica senza nessun rivale. Scopriamo di seguito maggiori dettagli a riguardo

SMS 2.0: ecco come utilizzare i messaggi di Google

Stando a quanto dichiarato da Google stessa, i nuovi SMS 2.0 stanno attraversando una fase di testing in diversi paesi del mondo, tra cui anche Francia ed Inghilterra. Questo periodo di prova, quindi, permetterà al colosso della Mountain View di lanciare i nuovi messaggi evitando bug ed altri problemi che potrebbero minare la stabilità del servizio.

I nuovi SMS 2.0 fondano le loro basi sul protocollo RCS (Rich Communication Services) che, di fatto, ha permesso a Google di potenziare i classici 165 caratteri di un tempo. Da questo momento in poi, quindi, sarà possibile allegare agli SMS contenuti di carattere multimediale, come ad esempio video, foto, note audio, documenti e tanto altro ancora.

A quanto pare, nonostante la fase di test sia ancora in atto, gli SMS 2.0 potrebbero arrivare molto presto anche nel nostro paese. Per utilizzare i nuovi messaggi, però, bisognerà scaricare sul proprio Smartphone l’applicazione “Messaggi”, disponibile gratuitamente da oggi su tutti i principali store online.