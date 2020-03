Pokémon Go è pronto per iniziare il mese di Marzo con il piede giusto e per farlo ha deciso di introdurre una serie di eventi nelle prossime settimane. Non per altro i players sono entusiasti perché in questo mese sono previste innumerevoli sorprese.

Prima di scoprire gli eventi di Marzo, si ricorda che Niantic ha deciso di annullare l’evento tanto atteso, il Raid Day. Ad annunciare questa notizia è lo stesso sviluppatore tramite il suo account ufficiale Twitter pubblicando il seguente post: “il Raid Day di Nidorino e Gengar è stato cancellato in Giappone, Corea del Sud e in Italia. Vi invitiamo a restare in attesa sui nostri canali per ulteriori aggiornamenti.” La causa potrebbe essere anche il CoronaVirus visto che i Paesi nominati sono quelli con più numeri di contagi, ma nessuno ha confermato tale supposizione.

Comunque sia, per i players ci sono anche delle buone notizie visto i nuovi eventi in arrivo. Eccovi svelati tutti i dettagli nel paragrafo successivo.

Pokémon Go pronta con gli eventi di Marzo: ecco quali sono

A svelare il calendario degli eventi di Pokémon Go è proprio il team di sviluppo. Eccovi descritti qui di seguito tutti i particolari: