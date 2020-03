La piattaforma di contenuti in streaming Netflix sta per dire addio ad una delle serie TV prodotta da lei stessa, una delle prime. Stiamo parlando di Suburra, la sua terza stagione sarà anche l’ultima.

La serie TV è stata confermata per la terza volta durante l’anno scorso, ha raggiunto un successo di pubblico che ha superato i confini italiani per estendersi in Europa e anche negli Stati Uniti. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Netflix sta per dire addio alla serie TV Suburra, la terza stagione sarà l’ultima

Per la serie TV è arrivato il momento di chiudere i battenti, con grandi dispiacere di tutti i fan che l’hanno seguita dal primo momento della sua uscita e per tutti gli anni fino ad oggi. Le speranze di vedere i nostri protagonisti tornare con una quarta stagione sono ormai pari a zero. La notizia è stata confermata proprio dal colosso dello streaming, con un annuncio datato 4 aprile 2020.

In questo annuncio la data del 4 aprile 2020 fa ovviamente riferimento all’uscita di quest’ultima ed attesissima stagione, la cui messa in onda dovrebbe avvenire entro il 2020. La piattaforma ospiterà per un’altra stagione Aureliano, Alberto Spadino, Lele, Sara e Amedeo, che saranno interpretati rispettivamente da Alessandro Borghi, Giacomo Ferrara, Eduardo Valdarnini, Claudia Gerini e Filippo Nigro, cui si aggiungerà Francesco Acquaroli a vestire i panni di Samurai.

Come anticipato poco fa il suo arrivo dovrebbe avvenire entro la fine dell’anno in corso e, a confermare queste tempistiche, ci sono alcune informazioni relative all’inizio delle riprese, che sarebbe coinciso con novembre 2019. Attualmente potrebbero essersi già concluse le riprese, di conseguenza non vediamo l’ora di annunciarvi l’arrivo dell’ultima stagione sulla piattaforma per scoprire come andrà a finire Suburra.