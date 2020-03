Il suo debutto è stato travagliato a causa dei recenti avvenimenti inerenti il Coronavirus, ma finalmente gli appassionati possono ora mettere mano sulla nuova Leica S3, una fotocamera medio formato con risoluzione di ben 64 MPixel.

Questo nuovo prodotto è stato inserito nel listino italiano del produttore tedesco ad un prezzo davvero importante, 18.910€ per il solo corpo macchina, non ancora acquistabile ma con note le specifiche tecniche.

Specifiche che giustificano il prezzo

Il produttore ha subito messo in chiaro due concetti fondamentali, da un lato abbiamo la elevata risoluzione e il classico utilizzo da medio formato, dall’altro abbiamo una versatilità in grado di non far rimpiangere la velocità di una full frame.

Quindi Leica S3 unisce un po’ il meglio di ambo le parti, integrando un sensore Leica ProFormat da 64 MPixel, di 30 x 45 mm in formato 3:2, attualmente non non presente in nessun’altra fotocamera.

Il sensore le permette anche di avere una gamma dinamica fino a 15 stop e fregiarsi di una sensibilità ISO che va da 100 a 50.000.

L’autofocus è di tipo predittivo e riesce a mettere bene a fuoco anche soggetti in movimento. Ad accompagnarlo abbiamo anche un mirino pentaprismatico con una copertura del campo fotografico del 98%.

Per quanto riguarda il reparto fotografico, Leica S3 scatta foto in formato DNG, che permette una compressione con perdita di dettagli quasi inesistente.

A muovere il tutto ci pensa il processore Maestro 2 di Leica accoppiato a un buffer di 2 GB, che permette così di arrivare fino a 3 fps senza perdita di dettaglio.

L’attacco per obbiettivi e il classico Leica S ed è compatibile con tutti gli obbiettivi della gamma sia con gli altri con opportuni adattatori.

Al davanti troviamo un display LCD TFT da 3 pollici protetto da un vetro Gorilla Glass, la risoluzione di 921.600 pixel e si circonda di 4 grandi pulsanti per facilitarne l’uso.