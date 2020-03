La situazione in Italia nelle ultime settimane non è delle migliori a causa dell’epidemia Coronavirus che ha colpito soprattutto le zone del Nord. Purtroppo, in assenza di reali cure si cerca di fare squadra per evitare ulteriori contagi e ognuno cerca di dare, nel proprio piccolo, un contributo.

Nei giorni scorsi anche l’azienda Xiaomi ha cercato di dare un contributo all’Italia inviando delle mascherine e il seguente messaggio: “Siamo onde dello stesso mare, foglio dello stesso albero, fiori dello stesso giardino.” Come l’azienda telefonica anche le piattaforme di streaming online Infinity e Prime Video hanno voluto offrire il loro contributo a tutte le famiglie che si trovano nelle zone rosse, in quarantena o meno.

Infinity e Prime Video gratis nelle zone rosse: ecco i dettagli

Domenica otto Marzo la piattaforma di streaming online Infinity ha annunciato che tutti gli italiani possono accedere al suo servizio streaming senza sostenere alcun costo per i prossimi due mesi. Una grandissima iniziativa per chi è costretto a rimanere in quarantena obbligatoria o volontaria.

A promuovere la stessa iniziativa è Prime Video nelle scorse ore comunicando a tutti i residenti delle zone rosse la possibilità di usufruire del suo servizio completamente gratuito fino al 31 Marzo. In particolare, possono riscattare questo grandioso regalo i residenti della regione Lombardia e le 14 provincie che rientrano nel nuovo decreto del Governo: Piacenza, Modena, Parma, Reggio Emilia, Urbino, Pesaro, Rimini, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Padova, Treviso, Vercelli e Venezia.

Per quanto riguarda l’attivazione sarà automatica tramite l’accesso a Prime Video dal sito web ufficiale oppure dall’applicazione ufficiale per smartphone, tablet o smart tv.