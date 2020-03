Anche in queste settimane Iliad sta confermando la sua natura di operatore leader nel settore della telefonia. Nonostante la sua giovane età, il provider può vantare un ampio bacino di clienti. Anche grazie a ricaricabili low cost come la Giga 50, il successo del provider francese è ad altissimi livelli.

Iliad, i servizi garantiti per tutti i clienti con l’offerta Giga 50

Tutti gli utenti che scelgono di sottoscrivere o la Giga 50 o la Giga 40, come noto, hanno a loro disposizione importanti soglie di consumo a prezzi scontati. Non c’è soltanto il rapporto qualità/prezzo a giustificare la popolarità di Iliad. Il gestore, infatti, con le sue ricaricabili prevede anche tre servizi extra per tutti.

In primo luogo, tutte le offerte della compagnia transalpina prevedono chiamate illimitati da effettuare verso l’estero completamente a costo zero. Gli utenti possono comunicare con amici e parenti in Europa, Stati Uniti e Canada. La lista degli Stati comprende oltre sessanta paesi.

Grazie ad Iliad anche il servizio di segreteria telefonica è completamente a costo zero. Differenziandosi dalle strategie commerciali di TIM, Vodafone e Wind, Iliad ha scelto di non far pagare la segreteria telefonica ai suoi utenti. L’ascolto delle registrazioni, quindi, non prevede spese aggiuntive.

Con Iliad anche il piano tariffario non comporta costi extra rispetto alla ricaricabile di riferimento. Se con TIM, Vodafone e Wind, il piano tariffario può arrivare a costare sino a due euro a mese, grazie alle offerte Giga 50 o Giga 40 i consumi per le telefonate, internet o SMS sono sempre inclusi nel proprio abbonamento.