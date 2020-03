Google ha annunciato alcune nuove funzionalità per Lens che ti aiuteranno quando andrai a mangiare fuori. Uno di questi è la possibilità di puntare la fotocamera verso un menù fisico e ottenere consigli e recensioni sui piatti forniti da Google Maps. Mentre questa particolare funzione non sembra essere attiva, una simile è presente in Google Maps.

L’app ora ti consente di scansionare le immagini caricate dei menu e ottenere tutte le informazioni di cui hai bisogno su ogni piatto. La funzione si basa sul contenuto caricato dagli utenti di Maps che hanno già taggato e recensito piatti in un ristorante. Rilevando semplicemente il nome del piatto nel menu, Lens può associarlo alle recensioni e alle immagini esistenti.

Google Lens, da ora potrai utilizzarlo per farti consigliare un piatto al ristorante

Se vuoi dare un’occhiata alla funzionalità, apri l’elenco di un ristorante in Maps, vai alla scheda Menu e seleziona quindi Visualizza menu. Una volta aperto, noterai un opzione ‘Esplora piatti’ nella parte inferiore con il logo di Google Lens. Toccando l’icona dell’alimento (forchetta e coltello) vengono visualizzate tutte le altre opzioni, tra cui la possibilità di visualizzare e tradurre i nomi degli ingredienti nel caso in cui ti trovassi in un paese straniero.

In alcuni menu, un piatto potrebbe essere evidenziato con una stella arancione, che indica un elemento popolare. Se un piatto non viene rilevato correttamente, puoi comunque evidenziarlo e ottenere immagini generali. Questo è un bel primo passo per aiutare gli utenti a scegliere i migliori piatti in un ristorante.