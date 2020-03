Google, Adidas ed EA si sono unite per costruire una soletta per scarpe intelligente che si collega al tuo telefono e può trasformare i tuoi calci e movimenti sul campo di calcio in premi su FIFA Mobile. La soletta intelligente è alimentata dalla tecnologia indossabile Jacquard di Google, che in precedenza era disponibile solo su due giacche Levi e su uno zaino Yves Saint Laurent .

Il prodotto si chiama Adidas GMR ed è in vendita ora. Per 34,99 euro, otterrai due solette, un’etichetta Jacquard da mettere nella scarpa del tuo piede preferito e un’etichetta fittizia che va nella scarpa dell’altro piede.

L’uso completo del tag Adidas GMR sembra un po’ lento, ma potrebbe valerne la pena

Il tag GMR si collega alla nuova app Adidas GMR e, una volta impostato, sarai in grado di collegarlo al tuo profilo FIFA Mobile. Una volta fatto, sbloccherai un evento Adidas GMR esclusivo in FIFA Mobile che offrirà nuove sfide del mondo reale ogni settimana, come calciare una palla un certo numero di volte o correre un determinato numero di miglia. Ci saranno anche classifiche in cui puoi vedere le classifiche per cose come “chi ha calciato la palla il più velocemente”.

Tuttavia, il processo per ottenere effettivamente i tuoi dati di movimento in FIFA Mobile sembra un po’ goffo. Dovrai prima aprire l’app GMR per estrarre i dati dal tag Jacquard e quindi aprire FIFA Mobile per portare i tuoi dati di movimento nel gioco.

Dovrai anche assicurarti che il tag sia carico se vuoi che segua i tuoi movimenti. La batteria è progettata per durare due o tre partite complete di calcio, o circa una settimana se stai usando il tag più moderatamente. Ma ogni volta che vuoi caricare il tag, dovrai estrarre la soletta, estrarre il tag dalla soletta, caricare il tag su Micro USB, quindi reinserire il tag nella soletta e poi nel sottopiede nella tua scarpa. Ma queste potenziali frustrazioni potrebbero valere la pena se sei un appassionato giocatore di calcio e di FIFA Mobile.