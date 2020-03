Il mese di marzo è iniziato e gli operatori telefonici non vogliono farsi trovare impreparati in termini di offerte. Uno di questi è Fastweb Mobile che vuole a tutti i costi avvicinarsi ai grandi operatori e proprio in questi giorni ha deciso di rinnovare una delle sue migliori offerte.

Si tratta dell’iniziativa presente online attraverso il seguente link ufficiale che sarà attivabile fino al prossimo 4 marzo, salvo nuove proroghe. L’offerta contiene un grande numero di minuti e giga per consentire ai clienti più esigenti di non terminare anticipatamente le soglie e di soddisfare al meglio le proprie esigenze.

Fastweb Mobile rinnova la sua offerta più attraente

Prima che l’offerta scade, i clienti hanno la possibilità di aderire ad un’iniziativa attraente sotto ogni punto di vista. Come detto precedentemente, le soglie sono abbondanti ma un altro fattore da tenere in considerazione è il prezzo mensile. Infatti, coloro che attivano l’offerta online devono affrontare un costo mensile al di sotto dei 10 Euro mensili. Stiamo parlando di soli 9,95 Euro mensili che raggruppano le seguenti soglie: minuti illimitati per comunicare con qualsiasi numero fisso-mobile e 30 giga di traffico dati in velocità 4G.

Coloro che eseguono l’attivazione online, possono usufruire di qualche vantaggio soprattutto da un punto di vista economico. I clienti non devono versare nessun costo di attivazione o spesa riguardante l’acquisto della sim e la spedizione a domicilio. Da notare anche l’inclusione di qualche servizio senza costi aggiuntivi come ad esempio la segreteria telefonica, controllo credito residuo, lo scatto alla risposta e ti ho chiamato.