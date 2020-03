Enel Energia si conferma la capolista tra i gestori di forniture energetiche, proponendo offerte sempre più appetibili sul mercato. Tra queste grande successo ha l’operazione Enel Ore Free, una campagna che Enel porta avanti già da qualche mese per convincere i clienti di altre compagnie a passare dalla sua parte. Infatti si tratta di una campagna che interessa tutti coloro che seppur affiliati ad altri gestori decidono di passare ad Enel. Enel Ore Free permette di usufruire della fornitura elettrica in maniera flessibile con grande risparmio a favore della clientela.

In cosa consiste l’offerta Enel ore free

La nuova offerta Enel Ore Free è rivolta a coloro che intendono lasciare il vecchio fornitore a favore di Enel Energia. Enel a sua volta promuove l’acquisizione di nuova clientela offrendole un servizio del tutto nuovo: con Enel Ore Free infatti il nuovo utente può usufruire di 3 ore al giorno di energia gratis, abbattendo così il costo della fornitura proprio durante le ore in omaggio. Non solo, Enel Ore Free consente al cliente di accedere all’offerta in maniera molto flessibile permettendogli di stabilire di volta in volta quando utilizzare le 3 ore gratuite. Infatti la fascia oraria di consumo gratuito può essere cambiata giornalmente ed in base alle rispettive esigenze fino a 15 minuti dall’inizio della stessa, senza limiti nella modifica. Grazie all’app e all’area privata MyEnel che si possono scaricare dopo aver sottoscritto il contratto con Enel Energia, non solo si potrà modificare la fascia oraria dei consumi gratuiti ma persino capire quale momento della giornata risulti più dispendiosa dal punto di vista energetico così da spostare l’offerta proprio in quel lasso di tempo. Arco temporale che dovrà avere come unica clausola obbligatoria quella di essere continuativo e mai spezzettato. Ai nuovi clienti Enel Energia garantisce altresi la fornitura di un’energia rinnovabile il cui costo fuori dalle ore free è bloccato a 0,088 €/kWh per 12 mesi. I nuovi clienti di Enel Energia potranno aderire all’offerta solo se dotati di un contatore teleletto in grado cioè di trasmettere al fornitore i dati relativi all’energia effettivamente consumata.