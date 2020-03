Canone Rai e bollo auto completamente gratis nel 2020? la notizia circolata in rete nell’ultimo periodo ha davvero fatto fremere tutti i consumatori che per lungo tempo hanno sperato di vedersi, finalmente, scontare due delle tasse più odiate e mal digerite di sempre.

Se eravate tra coloro che avevano effettivamente creduto a tale eventualità, ci dispiace dovervi dare una brutta risposta, si trattava a tutti gli effetti di una fake news, o meglio definita una bufala pensata solamente per attirare click, senza pensare alle possibili conseguenze sulla maggior parte di noi. Il canone rai ed il bollo auto dovranno essere pagati anche nel 2020, ma cerchiamo assieme di capire per quale motivo anche lontanamente la proposta fosse inattuabile.

Da un’attenta analisi del gettito fiscale generato dalle suddette, è possibile notare come portino effettivamente un guadagno di 1,5 miliardi l’anno per quanto riguarda il Canone Rai, e di 6 miliardi per il bollo auto.

Bollo auto e canone Rai: ecco perché non ne possiamo fare a meno

Il totale di 7,5 miliardi di euro è davvero ingente, se considerato nell’insieme del periodo che stiamo attualmente attraversando; lo Stato Italiano, da un punto di vista puramente economico, si trova davvero in difficoltà (anzi, a causa del Coronavirus si parla addirittura di recessione).

La luce in fondo al tunnel non la vediamo ancora, ma alle nostra spalle si stagliano due timori: sanzioni dall’Unione Europea per alcuni inadempimenti o sforamenti del debito pubblico, nonché il temutissimo aumento dell’IVA al 23%.

Da questo capirete che al giorno d’oggi lo Stato non può assolutamente privarsi di 7,5 miliardi di guadagno fisso.