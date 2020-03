Cadillac ha annullato il debutto del 2 aprile della Lyriq, il primo SUV elettrico costruito sulla piattaforma EV appena inaugurata dalla casa madre General Motors. Intanto altri grandi raduni pubblici continuano a essere scoraggiati dallo scoppio del coronavirus. Non c’è ancora una data di sostituzione.

GM ha appena annunciato Lyriq la scorsa settimana in occasione di un evento “EV Day” a Warren, nel Michigan. Ha parlato di una nuova piattaforma modulare per veicoli elettrici destinata a alimentare una vasta gamma di veicoli elettrici dell’azienda nei prossimi anni. Il Lyriq dovrebbe essere il primo SUV di lusso elettrico della Cadillac, con una berlina – la Celestiq – a seguire. Una prima versione in mostra all’EV Day presentava uno schermo da 34 pollici da colonna a colonna, porte motorizzate e molti materiali di fascia alta.

Cadillac: il direttore delle comunicazioni ci tiene alla salute pubblica

Il direttore delle comunicazioni per lo sviluppo del prodotto presso Cadillac e GM, Michael T. Albano, ha affermato che le società “stanno attualmente valutando i piani futuri e saranno presto in contatto con un aggiornamento“.

“La nostra massima priorità è la sicurezza dei nostri ospiti e dipendenti dei media“, ha detto Albano in una e-mail. “Abbiamo lavorato con GM Medical and Security per monitorare da vicino la situazione e abbiamo seguito le raccomandazioni per i Centri statunitensi per il controllo delle malattie e l’Organizzazione mondiale della sanità“.

La notizia arriva solo due settimane dopo che il Motor Show di Ginevra, uno dei più fieristici saloni automobilistici del settore, è stato cancellato per motivi legati al coronavirus. La rivelazione di Lyriq è tuttavia uno dei primi eventi del settore automobilistico ad essere annullato negli Stati Uniti. Il SUV sarebbe dovuto essere svelato a Los Angeles, in California, la quale ha dichiarato un’emergenza sanitaria la scorsa settimana con 14 persone risultate positive al virus.