Quando si tratta di produrre musica, una workstation audio digitale (DAW) è uno degli strumenti più importanti del settore. Questo software è il luogo in cui i musicisti registrano e modificano le tracce, aggiungono effetti e suonano strumenti virtuali. Behringer – che è ben noto per i suoi sintetizzatori basati su hardware – ha confermato su Facebook che creerà la sua DAW, che si spera uscirà l’anno prossimo. Ma la società non si scontrerà con simili come Apple Logic Pro o Avid’s Pro Tools: la DAW di Behringer sarà gratuita.

Behringer vuole dare opportunità di produrre musica di qualità a tutti

Le DAW sono veramente numerose e non mancano opzioni, ma la maggior parte di esse costa almeno qualche centinaio di dollari. Logic Pro costa $ 200 e Pro Tools è $ 600, ad esempio. Ci sono alcune opzioni per gli appassionati con un budget limitato, come Reaper, che costa $ 60. La DAW di Behringer potrebbe essere molto interessante per coloro che hanno provato ad usare Audacity per la produzione musicale. Il freeware è ottimo per la registrazione di semplici tracce audio o la creazione di podcast a basso budget, ma non favorisce la produzione di musica.

Se Behringer è in grado di offrire editing non distruttivo, con ampia compatibilità dei plug-in e alcune utili funzionalità come la quantizzazione e il time-stretching, potrebbe davvero fare successo. Certo, ci sono molte versioni “lite” gratuite di DAW popolari, ma queste sono spesso limitate in base alle tracce possono contenere, plugin che possono eseguire e funzionalità incluse.

Behringer ha affrontato alcuni contraccolpi da parte dei fan del synth. L’attuale strategia dell’azienda è quella di creare riproduzioni quasi individuali di sintetizzatori vintage di altre società. Mettendo da parte la legalità di tali copie, alcuni considerano losca la pratica di utilizzare gli schemi di un altro produttore. Altri, tuttavia, sottolineano il fatto che questi produttori non sembrano interessati a rilanciare sintetizzatori analogici. Behringer potrebbe essere in grado di mettere d’accordo tutti creando un software gratuito, ma di alta qualità.