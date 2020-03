Nelle ultime ore il codice di iOS 14 ci ha rivelato alcune delle possibili novità che potremmo trovare sulla sesta serie di Apple Watch. Tra le principali scoviamo la possibilità di monitorare il livello di ossigeno nel sangue.

Il colosso di Cupertino, dopo aver presentato negli scorsi mesi i nuovi dispositivi, sta attualmente lavorando sia ad iPhone 2020 che a due nuove funzionalità incentrate sulla salute che vedremo su iWatch di sesta generazione.

Apple Watch Series 6 vi misurerà il livello di ossigeno nel sangue

Il sito 9To5Mac ha scoperto all’interno del codice di iOS 14 delle nuove funzionalità che potrebbero arrivare insieme alla sesta generazione di Apple Watch. La prima funzionalità riguarda la possibilità per lo smartwatch di misurare il livello di ossigeno nel sangue. I livelli di ossigeno nel sangue tra il 95% ed il 100% sono considerati normali, mentre quelli inferiori all’80% possono portare a disfunzionalità cardiache e cerebrali.

Il rischio di un infarto per esempio, è molto più alto dopo una continua e bassa saturazione di ossigeno nel sangue. L’Apple Watch Series 6 potrebbe quindi essere in grado di rilevare il livello di ossigeno nel sangue, salvando la vita di parecchi utenti. Infatti lo smartwatch notificherà il proprietario sulla propria frequenza cardiaca instabile.

Su iOS 14 non ci sono ancora riferimenti a questa funzione, e non ci sono dettagli sull’hardware necessari a rilevare il livello di ossigeno nel sangue. Però è possibile che questa funzione possa essere attivata via software anche su Apple Watch Series 4 e Series 5, che hanno già funzioni EGC. Inoltre l’azienda sta anche lavorando su una funzionalità di monitoraggio del sonno integrate per una futura app chiamata Sleep.