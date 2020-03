Le immagini degli auricolari Powerbeats 4 di Apple ci sono pervenute senza preavviso e sono apparse online per la prima volta, insieme a nuovi dettagli sulle loro specifiche. WinFuture riferisce che gli auricolari avranno una durata della batteria fino a 15 ore questa volta, rispetto alle 12 ore che avevi a disposizione con Powerbeats 3, rilasciato nel 2016. Cinque minuti di ricarica ti daranno 60 minuti di riproduzione, secondo WinFuture.

Apple Powerbeats 4 sono dotate di un nuovo chip, non si sa ancora quando verranno presentate

Internamente, gli auricolari utilizzeranno il nuovo chip wireless H1 di Apple, simile agli auricolari Powerbeats Pro, che dovrebbe significare il supporto per funzionalità come “Hey Siri” e “Announce Messages with ‌Siri‌“. Secondo quanto riferito, gli auricolari saranno disponibili in nero, bianco e rosso. Le Powerbeats 3 costano 199,95 euro, ma i prezzi per le cuffie Powerbeats 4 rimangono ancora sconosciuti.

Il nostro primo accenno ai nuovi auricolari di Apple risale a dicembre e il mese scorso gli auricolari sono comparsi in un elenco FCC. Quest’ultimo leak di immagini è coerente con quello della generazione precedente. Queste mostravano il cavo degli auricolari che si agganciano intorno alla parte superiore dell’orecchio mentre li indossi, piuttosto che scendere dalla parte anteriore. Sebbene gli auricolari stessi siano collegati tra loro con un cavo, si collegano al telefono in modalità wireless tramite Bluetooth.

Non si sa ancora quando potrebbero essere rilasciate le nuove cuffie. I Powerbeats 3 sono stati mostrati per la prima volta durante l’evento di lancio dell‘iPhone 7. Si vociferava che Apple avesse in programma di ospitare un evento questo mese. Tuttavia, poiché sempre più eventi vengono cancellati o rinviati per motivi riguardanti il coronavirus. Apple stessa inizia a raccomandare ai propri dipendenti di lavorare in remoto, quindi è sempre più improbabile che qualsiasi evento importante abbia luogo in questo mese.