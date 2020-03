La piattaforma di e-commerce Amazon sta al momento lavorando per cercare di trovare un vaccino contro il raffreddore. Quest’ultimo costringe moltissime persone ogni anno a rimanere a casa per guarire.

Si tratta di una malattia che caratterizza la stagione invernale e si può contrarre più volte durante l’anno. Ogni giorno più di 50 milioni di persone prendono un virus che provoca il raffreddore. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Amazon sta cercando un vaccino per il raffreddore

La medicina moderna non ha ancora individuato una cura per il semplice raffreddore e il colosso guidato da Jeff Bezos ha deciso di interessarsi e di occuparsene. CNBC ha rivelato che un team di scienziati e tecnici di “Grand Challenge”, divisione semi-segreta di AWS, conosciuta anche come Amazon Web Service, sta lavorando ad una cura per una delle malattie più comuni in tutto il mondo.

Il team in questione ha lo scopo di sviluppare un vaccino, esplorando vari approcci al problema. Il team sta infatti lavorando a quello che internamente, viene chiamato “vaccine project”. Ovviamente non sarà semplice individuare cure e vaccini anche perché sono più di 200 gli agenti patogeni che possono provocare un raffreddore e i raffreddori sono anche soggetti a mutazione e possono sviluppare resistenza ai farmaci.

Il gruppo che attualmente sta lavorando al progetto, internamente denominato 1492, è guidato da Babak Parviz, ricercatore che in precedenza ha lavorato per la divisione di Alphabet he si occupa di ricerca e sviluppo, allora nota come Google X. Sicuramente ne sapremo di più nelle prossime settimane o nei prossimi mesi.